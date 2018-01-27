Подольский победил техническим нокаутом Гамгебели

На завершившемся в Валенсии вечере бокса Александр Подольский одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над грузином Анзором Гамгебели. Для россиянина эта победа стала 10-й в карьере.

- Иногда получается, что все, что к бою готовишь, не удается продемонстрировать. А здесь первые три удара по корпусу уже поставили точку, - приводит пресс-служба Yuka Boxing слова Подольского. - Защиту показать не получилось, так как времени не хватило благодаря атаке, которая у меня была на неплохом уровне. По крайней мере, мы так оцениваем. Конечно, надо ее разнообразить, но тут соперник не позволил. Это классика жанра, когда выходишь, то должен работать джебом передней рукой, потом бить в живот, чтобы соперник начал останавливаться. Вначале мой соперник присел на коленку, потом я еще раз попал в область печени и все, где-то секунд 20 прошло.

- Что дальше, к чему будете готовиться?

- Будем делать то же самое, что и всегда. Необходимо разнообразить атаку. Будем работать над защитой и реакцией, потому что, как говорят американские боксеры, у боксеров из Восточной Европы очень плохая защита.

- С менеджером Андреем Токаревым уже обсуждали кого бы хотели видеть следующим соперником?

- Моему менеджеру, наверное, виднее с кем дальше встречаться. А так, в конечном итоге все может закончиться, например, Хорхе Ленаресом или Майки Гарсия. Сейчас к этому надо идти, никуда не спешить, step-by-step. В этом же году потенциально мог бы побоксировать с финским чемпионом Европы Эдисом Татли, вице-чемпионом Европы из Бельгии Франческо Патера. Переговоров много, но чем это все закончится, посмотрим.

- Уже четвертый раз боксируете в Испании, чем отличаются местные фанаты от российских?

- В Испании более развита культура бокса. Люди интересуются и любят бокс, ходят на бои и платят за зрелище. Как люди ходят в России в театр, так в Испании ходят на бокс и получают от него удовольствие. Причем, платят даже, чтобы посмотреть на любительский бокс, то есть уровень открытого ринга с начинающими боксерами тут публика очень эмоционально воспринимает.