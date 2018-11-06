Пакиао сообщил о возможном реванше с Мейвезером в 2019 году

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао сообщил, что в 2019 году может состояться матч-реванш против американца Флойда Мейвезера. По его словам, нужно четко определить, кто лучше.

Напомним, что в январе Пакиао проведет бой против чемпиона мира в четырех дивизионах Эдриена Бронера. Мейвезер в рамках коммерческого тура по Японии проведет первый в жизни бой по правилам ММА.

- Есть большая вероятность реванша, потому что Флойд возвращается в бокс, - цитирует Пакиао Sky Sports. - Он дерется в декабре, а я - в январе. Так что есть большие шансы, что в следующем году мы обсудим реванш.

Он необходим, что четко понять, кто же победил. Первый бой этого не показал. Тогда Флойд победил, не нанося много ударов. У меня же была травма плеча. В этот раз, если реванш случится, никаких отговорок и оправданий уже не будет.