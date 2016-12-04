02:25 | БОКС — Профессиональный

Опции реванша в контракте на бой между Трояновским и Индонго нет

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Опция реванша в контракте на бой между россиянином Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго из Намибии не предусмотрена, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на команду российского боксера. Трояновский сегодня на 40-й секунде первого раунда был отправлен в тяжелый нокаут в добровольной защите поясов IBF и IBO в первом полусреднем весе. Для него это стало первым поражением в карьере при 25 победах. Индонго одержал 21-ю победу. Ранее отмечалось, что боксеры проведу реванш.

- Опция реванша не предусмотрена, - заявил представитель команды Трояновского.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161204/1113197405.html

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