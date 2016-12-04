Опции реванша в контракте на бой между Трояновским и Индонго нет

Опция реванша в контракте на бой между россиянином Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго из Намибии не предусмотрена, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на команду российского боксера. Трояновский сегодня на 40-й секунде первого раунда был отправлен в тяжелый нокаут в добровольной защите поясов IBF и IBO в первом полусреднем весе. Для него это стало первым поражением в карьере при 25 победах. Индонго одержал 21-ю победу. Ранее отмечалось, что боксеры проведу реванш.

- Опция реванша не предусмотрена, - заявил представитель команды Трояновского.