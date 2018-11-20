"Он хочет, чтобы Санта подарил ему новое лицо?" Макгрегор-старший дебютирует в боксе

Отец бойца UFC Конора Макгрегора Тони дебютирует в боксе в 59 лет. Как сообщает The Sun, Макгрегор-старший готовится провести бой с радиоведущим Ионом Шиэном. 24-летний ведущий в шутку вызвал Тони Макгрегора на поединок, узнав, что тот начал заниматься спортом в своем возрасте, а Макгрегор принял вызов и начал подготовку к бою.

– Мой отец был боксером-любителем, а сам я никогда раньше не занимался спортом, – отметил Макгрегор-старший. – Так что бойцовский ген пропустил мое поколение. Я уже провел восемь тренировочных сеансов со спарринг-партнерами. Прогресс есть. Мне нравится тренироваться. Я понимал, что это будет тяжело, но готов к нагрузкам. Мне нравится учиться, осваивать технику удара, потому что это наука.

Я как раз тренировался, когда узнал о вызове Шиэна. Честно говоря, он немного потерял ориентацию. Он хочет, чтобы Санта дал ему новое лицо? Ему придется есть рождественскую индейку через соломинку! У меня будет прекрасная подготовка.