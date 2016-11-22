На кону боя Власова с Чакхиевым - право боксировать за титул чемпиона мира WBA

Боксер первого тяжелого веса Максим Власов, владеющий титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской организации (IBO), проведет бой в Москве против олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева. На счету 30-летнего россиянина, который недавно перешел в первый тяжелый вес, 35 побед (18 нокаутом) и два поражения. Рекорд 33-летнего Чахкиева насчитывает 26 побед (19 нокаутом) и два поражения.

- Контракт на бой подписан. Конечно, Чахкиев опасный оппонент, однако Максим голоден и не хочет упускать свое время, - сказал Шамир Петросян, менеджер Максима Власова. - Это будет очень острое и очень интересное противостояние. Это "естественный отбор" среди российских крузеров. Бой очень важен для Власова. Ведь на кону предстоящей встречи с Чахкиевым будет стоять не только пояс интерконтинентального чемпиона WBA, но и право в дальнейшем провести бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии самой старейшей в мире федерации бокса WBA. На сегодняшний день чемпионом мира является казахстанец Бейбут Шуменов, а россиянин Денис Лебедев теперь в статусе суперчемпиона WBA в этом весе, так как владеет еще и титулом IBF.

Недавний бой против Насименто был нужен Максиму больше для уверенности, но, по сути, ничего не давал. Конечно в профессиональном боксе всегда есть опасность получить травму и упустить возможности. Но мы пошли на риск сознательно, так как команда Андрея Рябинского не давала окончательного ответа по бою с Чахкиевым. Когда же договорились с Насименто, то вопрос о бое с Чахкиевым стал острее на повестке дня и впоследствии решился положительно. Сейчас Максим Власов приступил к подготовке у себя в Самаре под руководством отличного тренера Виктора Петроченко.