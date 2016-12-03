23:50 3 декабря | БОКС — Профессиональный

Мурат Гассиев: "Я готовился к этому бою пять лет"

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Новоиспеченный чемпион IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев сказал, что вырос на боях своего сегодняшнего соперника Дениса Лебедева. Гассиев одержал победу в 12-раундовом поединке раздельным решением судей (113:114, 116:112, 116:111) и отобрал у соотечественника чемпионский пояс.

- Хочу поблагодарить всех, кто пришел. Спасибо команде, спонсорам. Победу посвящаю малой родине - Осетии, -  сказал Гассиев в интервью в ринге после боя. - Я усердно тренировался, готовился к бою пять лет. Спасибо команде, которая вывела меня на чемпионский бой. Самое сложное было все это время идти к этому бою. Мне оставалось самое простое - выиграть сегодня.

Я настраивался на серьезный бой. Денис - чемпион, я вырос на его боях и знал, что меня ждет в ринге. Испытываю большое уважение к нему.

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