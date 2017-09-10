Мурат Гассиев: "Усик был просто на высоте"

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев отметил, что немецкий боксер Марко Хук не смог выдержать скоростей украинца Александра Усика. Сегодня последний одержал победу в первом поединке Всемирной боксерской суперсерии и вышел в полуфинал. Также Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

"Бой Усик - Хук очень понравился. И тот, и другой показали отличный бой. Было видно, что Хук очень серьезно готовился и находился в хорошей форме, но, по всей видимости, пик его возможностей все-таки пройден, выдержать скоростей Усика Марко не смог. Ну а Усик был хорош: передвижение по рингу, смена направлений движения и скорости - просто на высоте. Любому сопернику Александра будет очень непросто", - написал Гассиев в Инстаграме.

Отметим, сам Гассиев 21 октября в рамках суперсерии встретится с поляком Кшиштофом Володарчиком.