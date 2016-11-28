12:32 | БОКС — Профессиональный

Мурат Гассиев: "Спарринговал с Лебедевым два года назад"

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Претендент на звание чемпиона мира по версиям IBF и WBA россиянин Мурат Гассиев, который 3 декабря в Москве проведет бой с действующим обладателем титулов Денисом Лебедевым, сообщил, что ранее уже встречался с ним на ринге. Гассиев рад, возможности побороться за титул и надеется не разочаровать публику.

- Я знаком с Денисом, правда,  не очень хорошо. Два года назад мне удалось с ним поспаринговать, - сказал Гассиев. - Мы побоксировали четыре раунда. Это была наша единственная встреча. А вообще мне удалось поспаринговать со многими, в том числе с Уайлдером и Кличко. Как и ко всем своим двадцати трем боям я плотно готовился к встрече с Денисом. Думаю, что болельщиков я не разочарую. У меня с детства была мечта стать чемпионом мира. И я рад, что могу подраться за два титула. (Сергей ФИШ)

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