Мурат Гассиев: "Хотел встретиться со всеми действующими чемпионами, чтобы объединить пояса"

Новый чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев в интервью "Р-Спорт" сообщил о том, что в будущем хотел бы выйти на ринг со всеми действующими обладателями чемпионских поясов. Вчера россиянин победил соотечественника Дениса Лебедева в 12 раундах раздельным решением судей.

- Не думаете, что после Дениса готовы вообще к любым соперникам, потому что для вас это большой опыт? - вопрос Гассиеву.

- Я бы хотел встретиться со всеми действующими чемпионами мира, чтобы объединить пояса, но это уже работа моей команды – они скажут, кто следующий.

- Вам удобнее проводить бои в Америке или в России? Или в Осетии, может быть, хотите побоксировать?

- Да, хотелось бы еще дома провести бой. В Америке последние пять боев провел, и очень был рад побоксировать здесь, в Москве, на большой арене, очень много людей пришло. Если будет такая возможность, буду с радостью приезжать и боксировать здесь.

- Вы говорили, что следите за футболом, болеете за "Барселону", сегодня на вашем матче были такие футболисты, как Алан Дзагоев, Алан Касаев, Владимир Габулов…

- Не знал, что они пришли. Я, если честно, расстроился, что "Барселона" с "Реалом" 1:1 сыграла.