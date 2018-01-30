Мурат Гассиев: "Хорошо готов к бою с Дортикосом"

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что много тренировался перед боем с кубинцем Юниером Дортикосом и надеется, что результатом станет победа над соперником. Напомним, что поединок состоится 3 февраля в Сочи.

– Физически к бою готов хорошо, много тренировался, – цитирует ТАСС Гассиева. – Надеюсь, что результатом этих тренировок будет победа. Нужно ко всем боям относиться очень серьезно, готовиться серьезно и делать все для победы. Этот бой имеет статус объединительного боя. И это несет дополнительную ответственность.