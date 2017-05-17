Миша Алоян: "Дорога к чемпионским боям у меня будет короткой"

Россиянин Миша Алоян рассчитывает, что в ближайшее время проведет титульный бой в профессиональном боксе. 28-летний спортсмен дебютировал в профессионалах с победы над Ядером Кардозой из Никарагуа в 10-раундовом поединке.

– Вам прочат большое будущее. Маурисио Сулейман предлагает боксировать за пояс WBC Silver. Дорога к титулу может оказаться быстрой?

– Я вообще бы хотел, чтобы мой промоутер Умар Кремлев сделал бы мой второй бой чемпионским. Но пока не получается. В любом случае у меня дорога к чемпионским боям действительно будет короткой. Это связано с моим большим опытом в любителях. Конечно, профи – это совсем другое, но я надеюсь втянуться быстро, набраться опыта и боксировать на достойном уровне. Еще одна большая цель – пропагандировать российский бокс. Мы будем стараться проводить бои в регионах. У нас есть хорошие бойцы – Поветкин, Лебедев, Дрозд и другие. Но если и я смогу внести свою лепту, почему бы и нет?

– Однажды откроете свою школу бокса или подтянете себе молодых ребят в команду?

– Немного позже. Сейчас я занят своей карьерой, а открытие школы бокса требует большого внимания. Не хочу сейчас подводить свою команду. (Елена СОБОЛЬ)