Мэнни Пакиао: "Постараюсь, чтобы бой с Варгасом закончился нокаутом"

Филиппинец Мэнни Пакиао подчеркнул, что усердно готовится к бою с американцем Джесси Варгасом за титул чемпиона мира по версии WBO. "Пакмэн" намерен сделать все возможное, чтобы поединок завершился нокаутом. Напомним, бой между филиппинцем и американцем состоится 5 ноября.

- Я решил продолжить карьеру, потому что бокс - моя страсть, - приводит Boxingscene слова Пакиао. - Не знаю, как долго смогу боксировать. Но я буду драться, потому что бокс любит меня, а я его. Я скучал по нему.

Варгас является чемпионом, так что я не хочу его недооценивать. Я усердно готовился к этому бою. Хочу снова стать чемпионом мира. Если будет возможность, бой закончится нокаутом. Сделаю все возможное для этого.