Майк Тайсон занялся выращиванием марихуаны

Легендарный боксер Майк Тайсон приобрел участок в Калифорнии для выращивания марихуаны, информирует theblast.com. Его площадь 16 гектаров.

Железный Майк намерен не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке, а также магазин и учреждение для выведения новых сортов и исследования в области медицинского применения марихуаны.

Отметим, что с ноября 2016 года жители Калифорнии старше 21 года могут свободно курить марихуану, выращивать, а также хранить небольшое количество этого наркотика.