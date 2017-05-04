Майк Тайсон: "Никто до Джошуа не делал с Кличко такого"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высоко оценил перспективы британца Энтони Джошуа. В последнем бою Джошуа победил украинца Владимира Кличко, став чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе.

– Бой Джошуа изменил бокс. Так бывает всегда, когда появляется новый чемпион в супертяжелом весе, – цитирует ESPN Тайсона. – Это был отличный бой. Я ставил на Кличко, поскольку Джошуа считал выскочкой из Англии. Но он бился хорошо. Кличко 41 год, и никто никогда ранее не делал с ним такого. Энтони получил серьезный удар от Кличко, но проявил стойкость. Он не сдавался. В этом и есть бокс, хотя у большинства боксеров нет такого голода.

Джошуа по-прежнему ребенок. Он провел 19 боев, а мне понадобилось 28 боев, чтобы стать чемпионом мира. Но это никого не волнует. Он чемпион. Сейчас для него нет пределов, и он будет доминировать в своем дивизионе.

Бокс дает таким людям, как я и Джошуа, выход из неблагополучных условий. Он хороший парень, но тяжело постоянно оставаться хорошим. Поверьте мне. Люди будут раздражать его. Сейчас каждый захочет с ним сразиться, потому что это сулит деньги. После такого боя никто не захочет смотреть на Уайлдера и ему подобных. Им нужно лучшее. А лучшее – это Джошуа.