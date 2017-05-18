Макгрегор подписал контракт на бой с Мейуэзером

Известный боец смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор объявил, что подписал свою часть договора о проведении поединка с легендарным боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Ранее американец призвал ирландца подписать контракт, если он всерьез настроен с ним выйти на ринг, и Макгрегор свою часть сделки выполнил.

– Для меня большая честь подписать этот рекордный договор, – цитирует The MacLife Макгрегора. – Первая и важнейшая часть этого исторического контракта теперь официально подписана. Поздравляю всех участников сделки. Теперь ждем подписи Мейуэзера.