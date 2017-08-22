Макгрегор – Мейвезер: все подробности боя и онлайн трансляция

В ближайшие выходные в американском Лас-Вегасе пройдет главное событие 21-го столетия – бой между чемпионом UFC Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Бой состоится в ночь с 26 на 27 августа по Москве. Ожидается, что поединок по правилам профессионального бокса в полусреднем весе стартует около 7.00 утра по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию поединка Конор Макгрегор – Флойд Мейвезер.

После боя на сайте появятся: подробный разбор ключевых моментов боя (видео), мнение экспертов, слова участников, реакция мировых СМИ и статистические факты главного боя века.