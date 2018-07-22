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Кто победил в бое Гассиев - Усик. Версия Ковальчука

Пост из Инстаграма Ильи КОВАЛЬЧУКА. Фото instagram.com/ilyakovalchukofficial
Пост из Инстаграма Ильи КОВАЛЬЧУКА. Фото instagram.com/ilyakovalchukofficial

Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в Инстаграме опубликовал фотографию в компании с игроками ЦСКА Кириллом Капризовым и Никитой Нестеровым с финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встречались россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Победу единогласным решением судей одержал последний.

"Победила дружба", - написал Ковальчук, сопроводив комментарий флагами России и Украины, а также эмодзи с рукопожатием.

 

🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪🏻👍🏻

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 21 Июл 2018 в 2:19 PDT

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