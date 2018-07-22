Кто победил в бое Гассиев - Усик. Версия Ковальчука

Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в Инстаграме опубликовал фотографию в компании с игроками ЦСКА Кириллом Капризовым и Никитой Нестеровым с финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встречались россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Победу единогласным решением судей одержал последний.
"Победила дружба", - написал Ковальчук, сопроводив комментарий флагами России и Украины, а также эмодзи с рукопожатием.
Усик перебоксировал Гассиева. И победил // "Саня выполнил план на бой лучше, чем я" //
Пойдет ли Усик по стопам Холифилда? Украинец не оставил надежды Гассиеву //
Душное шоу. Усик и Гассиев подрались в условиях сауны
- Илья Ковальчук
- ЦСКА (хоккей)
- Лос-Анджелес Кингз
- Никита Нестеров
- Александр Усик
- Кирилл Капризов
- Мурат Гассиев (бокс)
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