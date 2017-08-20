Кроуфорд нокаутировал Индиго и стал абсолютным чемпионом мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд нокаутировал намибийца Джулиуса Индиго в третьем раунде боя за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Победитель защитил пояса по версиям WBC, WBO, а также завоевал титулы WBA и IBF, которые принадлежали сопернику.

Отметим, на счету 29-летнего Кроуфорда теперь 32 победы (22 нокаутом) и ни одного поражения. Этот поединок стал всего четвертым в истории бокса, в котором разыгрывались пояса по четырем основным версиям. Предыдущие бои прошли с участием Бернанрда Хопкинса в среднем весе. Дважды он одерживал победы, а один раз проиграл американцу Джермейну Тэйлору.