Ковалев дал прогноз на бой Гассиев – Усик

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев в Инстаграме поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Бой состоится сегодня, 21 июля, в Москве.

"Финал суперсерии турнира за кубок Мохаммеда Али в Москве! Очень сложно предсказать победителя из этих двух монстров тяжелого веса, – написал Ковалев. – Оба достойны победы и оба очень сильно мотивированы в этом бою. Так что болеем за красивый и бескомпромиссный бокс. С нетерпением ждем боя и победителя турнира, пусть победит сильнейший. В любом случае в этом бою выиграет зритель! Всем добра".

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Мурат Гассиев – Александр Усик

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 20 Июл 2018 в 10:35 PDT

Гассиев – Усик: победитель получит всё!