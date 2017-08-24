Конор Макгрегор: "Готов к 12-раундовому бою с Мейвезером"

Чемпион UFC Конор Макгрегор отметил, что готов к бою против американца Флойда Мейвезера. По словам ирландца, он сможет завершить поединок в первых раундах.

– Я готов к этой битве, – цитирует Mirror Макгрегора. – Мы провели много тренировок в 12-раундовом формате. Чувствую, что хорошо готов к поединку. Я не говорю о защите Мейвезера или его достижениях. Это будет борьба, я думаю, что мне удастся все закончить в первых раундах.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер – Макгрегор.