12:55 25 сентября | БОКС — Профессиональный

Кличко зарезервировал арену в Гамбурге на 10 декабря

0
0
0

Команда экс-чемпиона мира в четырех версиях Владимира Кличко зарезервировала на 10 декабря арену в Гамбурге, сообщает Bild. Какие планы у украинского боксера, состоится ли в этот день какой-либо бой, не уточняется. 

Напомним, что Кличко должен провести реванш с Тайсоном Фьюри, который в прошлом году отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Изначально бой должен был состояться 9 июля, однако его перенесли из-за травмы Фьюри. Новой датой стало 29 октября. Однако и на сей раз случился перенос, поскольку британец не может провести бой по состоянию здоровья. Ранее в его отношении UKAD завело дело о нарушении антидопинговых правил, поскольку после первого победного боя с Кличко у него были обнаружены следы запрещенных веществ. Дисквалификации удалось избежать, но расследование ведется.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ