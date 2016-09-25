Кличко зарезервировал арену в Гамбурге на 10 декабря

Команда экс-чемпиона мира в четырех версиях Владимира Кличко зарезервировала на 10 декабря арену в Гамбурге, сообщает Bild. Какие планы у украинского боксера, состоится ли в этот день какой-либо бой, не уточняется.

Напомним, что Кличко должен провести реванш с Тайсоном Фьюри, который в прошлом году отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Изначально бой должен был состояться 9 июля, однако его перенесли из-за травмы Фьюри. Новой датой стало 29 октября. Однако и на сей раз случился перенос, поскольку британец не может провести бой по состоянию здоровья. Ранее в его отношении UKAD завело дело о нарушении антидопинговых правил, поскольку после первого победного боя с Кличко у него были обнаружены следы запрещенных веществ. Дисквалификации удалось избежать, но расследование ведется.