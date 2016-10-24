Кличко получил травму и отказался от проведения боя 10 декабря

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко получил травму и не выйдет на ринг 10 декабря, сообщает ESPN. Подробности повреждения неизвестны, но по неофициальным данным, у него проблемы с голенью.

Тем не менее, представители украинца продолжают вести переговоры о поединке с Энтони Джошуа, который является чемпионом IBF. Ранее планировалось, что встреча боксеров может состояться 10 декабря. Ранее появилась информация о том, что WBA не приняла решение по данному поединку. Команда Кличко настаивает на том, что на кону должен стоять не только пояс чемпиона IBF, но и титул WBA. В противном случае поединок не состоится.

WBA отложила решение по бою Кличко – Джошуа