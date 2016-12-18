Хопкинс проиграл последний бой в карьере

Американский боксер Бернард Хопкинс в последнем бою в карьере уступил соотечественнику Джо Смиту. Поединок за звание Интернационального чемпиона по версии WBC в весовой категории до 79,38 кг завершился в восьмом раунде. Судьи присудили победу Смиту.

Напомним, что Хопкинс не выходил на ринг с ноября 2014 года. В том поединке он уступил россиянину Сергею Ковалеву, утратив титулы чемпиона по версиям WBA и IBF. Американец был первым боксером, который владел поясами по четырем основным версиям, и был чемпионом мира в двух весовых категориях.

За свою карьеру Хопкинс 20 раз защищал звание чемпиона в средней весовой категории, трижды завоевал звание сильнейшего в полутяжелом весе. Отметим, что Хопкинс стал самым возрастным чемпионом мира за всю историю, завоевав титул по одной из основных версий в возрасте 49 лет. В этом же возрасте он объединил два пояса чемпиона мира.