Григорий Дрозд: "Считаю, что победил Головкин. Он имел заметное преимущество"

Чемпион мира WBC "в отпуске" в тяжелом весе Григорий Дрозд считает, что бой за за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF между Геннадием Головкиным и и Саулем Альваресом был очень непростым для судей. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья (115:113, 110:118, 114:114).

- Сегодня был классный поединок. Хочу сразу сказать, что, как и сам Геннадий отметил после боя, Big Drama Show не получилось. Не было той остроты, тех по-настоящему опасных моментов для одного или другого. Но тем не менее это был очень интересный бой. Непростой для судей. Было много близких раундов, и победу могли отдать любому из бойцов. Лично я считаю, что победил Головкин. Если раскладывать бой на эпизоды, то, думаю, Геннадий имел заметное преимущество.

- Канело (прозвищее Альвареса. - Прим. "СЭ") выглядел настолько конкурентно, на мой взгляд, потому, что Геннадий в этом бою немного потерял в скорости, а отсюда и в остроте. К сожалению, он так и не донес ни одного своего фирменного жесткого удара справа или слева. Не было вспышки, не было тяжелого момента для Альвареса. По крайне мере, так казалось со стороны. Будь у Головкина его привычная скорость, то, думаю, все было бы по-другому. В сумме Геннадий попал больше и с заметным преимуществом по этому показателю, отлично работал джебом, но Альварес имел свои моменты. (Елена СОБОЛЬ)

Ничья, которая не устроила никого // Лучшие кадры боя Головкин - Альварес

Яркие моменты боя Головкин - Альварес