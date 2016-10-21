Головкин готов пойти на уступки, чтобы организовать бой с Альваресом

Менеджер казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер подчеркнул, что на данный момент переговоры о бое с мексиканцем Саулем Альваресом идут медленнее, чем хотелось бы.

По его словам, команда чемпиона по версиям WBC, IBF и WBA готова пойти на уступки ради того, чтобы этот поединок состоялся.

- Нам бы хотелось, чтобы переговоры шли быстрее, но обсуждается большой бой, которого ждут болельщики, - приводит слова Леффлера официальный сайт WBC. - Надеюсь, обсуждение завершится в ближайшее время. Мне кажется, что обе стороны хотят этого. Бой будет выгоден для каждой из сторон. Мы готовы пойти на уступки, чтобы поединок состоялся.