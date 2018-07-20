Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Тена

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью его соотечественника фигуриста Дениса Тена.
- Ты навсегда останешься в нашей памяти. RIP, - написал спортсмен в Твиттере, выложив совместную фотографию с Теном.
Ранее стало известно, что на фигуриста напали с ножом в Алма-Аты. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови и в итоге скончался в больнице.
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https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/prizer-sochi-2014-denis-ten-ubit-v-vozraste-25-let-1436907/
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