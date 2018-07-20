Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Тена

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью его соотечественника фигуриста Дениса Тена.

- Ты навсегда останешься в нашей памяти. RIP, - написал спортсмен в Твиттере, выложив совместную фотографию с Теном.

Ранее стало известно, что на фигуриста напали с ножом в Алма-Аты. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови и в итоге скончался в больнице.