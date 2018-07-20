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Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Тена


Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи со смертью его соотечественника фигуриста Дениса Тена.

 - Ты навсегда останешься в нашей памяти. RIP, - написал спортсмен в Твиттере, выложив совместную фотографию с Теном.

Ранее стало известно, что на фигуриста напали с ножом в Алма-Аты. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Он потерял три литра крови и в итоге скончался в больнице.

 

Ты навсегда останешься в нашей памяти... RIP

Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) 19 Июл 2018 в 12:49 PDT

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/prizer-sochi-2014-denis-ten-ubit-v-vozraste-25-let-1436907/

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