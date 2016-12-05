03:15 | БОКС — Профессиональный

Геннадий Головкин: "В бою Лебедева и Гассиева победил сильнейший – не надо спорить с судейскими оценками"

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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин подчеркнул, что ему понравился поединок между чемпионом мира по версиям IBF и WBA 37-летним Денисом Лебедевым и 23-летним претендентом Муратом Гассиевым. Впервые за последнее десятилетие чемпионский пояс в одной из самых престижных весовых категорий разыгрывали два представителя России. Победу решением судей одержал Гассиев.

– Это был великолепный боксерский поединок, в котором встретились настоящие профессионалы своего дела, – приводят "Известия" слова Головкина. – Бой проходил в достаточно равной и бескомпромиссной борьбе. Каждый боксер имел шанс закончить бой досрочно. Мне, как и зрителям, очень понравилась эта схватка. Результат боя? Победил сильнейший, не стоит спорить с судейскими оценками.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649423

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