Геннадий Головкин: "В бою Лебедева и Гассиева победил сильнейший – не надо спорить с судейскими оценками"

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин подчеркнул, что ему понравился поединок между чемпионом мира по версиям IBF и WBA 37-летним Денисом Лебедевым и 23-летним претендентом Муратом Гассиевым. Впервые за последнее десятилетие чемпионский пояс в одной из самых престижных весовых категорий разыгрывали два представителя России. Победу решением судей одержал Гассиев.

– Это был великолепный боксерский поединок, в котором встретились настоящие профессионалы своего дела, – приводят "Известия" слова Головкина. – Бой проходил в достаточно равной и бескомпромиссной борьбе. Каждый боксер имел шанс закончить бой досрочно. Мне, как и зрителям, очень понравилась эта схватка. Результат боя? Победил сильнейший, не стоит спорить с судейскими оценками.