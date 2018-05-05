16:34 | Бокс — Профессиональный

Геннадий Головкин: "Не особо важно, смогу ли я победить Мартиросяна нокаутом"


Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин накануне боя с Ванесом Мартиросяном отметил, что для него важнее добыть победу, чем отправить соперника в нокаут. Поединок Головкина и Мартиросяна состоится в ночь с субботы на воскресенье. 

– Не особо важно, смогу ли я победить нокаутом. Это не самое главное, – цитирует BoxingScene Головкина. – Конечно, я хотел бы выиграть нокаутом. Но это не главное. Возможно, я выиграю по очкам. Гораздо важнее то, что если я выиграю нокаутом, то мне легче будет драться с хорошим соперником в следующем поединке.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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