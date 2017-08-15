Геннадий Головкин: "Макгрегор не боксер, он - шоумен"

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин не воспринимает всерьез бой между Флойдом Мейуэзером-младшим и Конором Макгрегором. По его словам, американец и ирландец, чей поединок по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе, сделают шоу.

- Мне кажется, люди понимают, что это не бой, а шоу. Это развлечение, - приводит Bloodyelbow.com слова Головкина. - Данный поединок ничего не даст боксу. Все это организуется для публики и ради денег.

Настоящий бой - наша встреча с Альваресом. Благодаря таким поединкам наш спорт любят. Я уважаю Макгрегора как бойца UFC, но всем известно, что он не боксер, а шоумен. Он хороший боец, но не боксер.