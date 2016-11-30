Фредди Роуч: "Все понимают, кто фаворит в бою между Лебедевым и Гассиевым"

Тренер чемпиона мира по версиям WBA и IBF Дениса Лебедева Фредди Роуч уверен, что все понимают, кто фаворит в бою с Муратом Гассиевым. Лебедев проведет обязательную защиту 3 декабря в Москве. Специалист подчеркнул, что его подопечный находится в отличной форме.

- Я думаю, этот бой будет немного сложнее, чем наш последний бой с Рамиресом, в прошлый раз соперник был не особо силен, - приводит "Р-Спорт" слова Роуча. - У Гассиева сильнее удар, к тому же он достаточно мощный. Но давайте не будем никого обманывать, все понимают, кто фаворит в этом бою. Денис находится в отличной форме и будет драться против молодого парня, который претендует на титул. Всегда появляются какие-то молодые спортсмены, которые претендуют на что-то. Денис в отличной форме перед этим боем, и я уверен, что он оставит пояса себе.

Я уверен, что Денис - один из лучших боксеров в тяжелом весе. У него очень тяжелый удар, он опасен, к тому же он очень быстро передвигается на ринге. Я видел тех, на ком тренировался наш соперник, и мне кажется, это не совсем те оппоненты. У нас были отличные спарринг-партнеры к этому бою, Денис отлично подготовился и покажет это.

Как только состоялся бой Пакиао, я приехал домой и стал работать с Денисом постоянно, ведь как только ты перестанешь учиться, можно завязывать со спортом. Всегда есть к чему стремиться. Всегда есть чему учиться. Мы до сих пор работаем над чем-то новым.