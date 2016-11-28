Фредди Роуч: "Уверен, что Лебедев выиграет у Гассиева"

Тренер россиянина Дениса Лебедева Фредди Роуч уверен, что его подопечный победит соотечественника Мурата Гассиева в бое, который состоится 3 декабря в Москве. Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Лебедев проведет обязательную защиту поясов.

- У Мурата хороший тренер, мы ожидаем тяжелый бой, - цитирует "Р-Спорт" Роуча. - Мы стараемся сохранить баланс. Как готов он, так и мы готовы. Тренировки проходили в нужном режиме, я уверен, что мы оставим эти два пояса себе. Я точно думаю, что выиграем, я бы не шел на бой, в котором я не был бы уверен, что выиграю.