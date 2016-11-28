12:43 | БОКС — Профессиональный

Фредди Роуч: "Уверен, что Лебедев выиграет у Гассиева"

0
0
0

Тренер россиянина Дениса Лебедева Фредди Роуч уверен, что его подопечный победит соотечественника Мурата Гассиева в бое, который состоится 3 декабря в Москве. Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Лебедев проведет обязательную защиту поясов.

- У Мурата хороший тренер, мы ожидаем тяжелый бой, - цитирует "Р-Спорт" Роуча. - Мы стараемся сохранить баланс. Как готов он, так и мы готовы. Тренировки проходили в нужном режиме, я уверен, что мы оставим эти два пояса себе. Я точно думаю, что выиграем, я бы не шел на бой, в котором я не был бы уверен, что выиграю.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161128/1112895650.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ