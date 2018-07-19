Федор Чудинов: после лагеря с Абелем Санчесом у меня новый взгляд на тренировки

Российский боксер Федор Чудинов прокомментировал тренировочный лагерь в Калифорнии (США) под руководством Абеля Санчеса в преддверии боя с Наджибом Мохаммеди.

"После лагеря Санчеса у меня новый взгляд на тренировки. Это небо и земля. Как любительский бокс и профессиональный – разные виды спорта. Тренировки там были тяжелые, но режим был построен так, что успеваешь восстановиться и расти. Я многому научался у Санчеса. По поводу внимания Абеля, я понимаю, что у Мурата Гассиева очень серьезный бой, я понимал, что он будет ему уделять почти все время. Что надо он мне дал. Бой все покажет."



"Геннадий Головкин тоже приезжал в лагерь, он начал подготовку к бою с Канело. Но мы не спарринговали. Может быть, когда я вернусь в лагерь, у меня будет возможность ему помогать", – сказал Чудинов. (Михаил ПОТАПОВ)