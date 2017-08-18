Федерация бокса Кузбасса оценила работу руководства как удовлетворительную

Глава кузбасской федерации бокса, экс-чемпион мира Григорий Дрозд рассказал "СЭ" об итогах общего собрания организации. Ранее спортсменки из региона написали письмо с жалобами в Федерацию бокса России на нехватку финансирования.

– У нас состоялось внеочередное общее собрание Федерации бокса Кузбасса, приехало много тренеров из региона, собрали кворум. Я как руководитель подготовил отчет о проделанной работе и рассказал о своей работе за весь период, – сказал Дрозд. – Все услышали, что было сделано, куда пошли средства, каких результатов мы добились, какие встречи провели и так далее. Положительную оценку работы во время своего выступления дал главный тренер мужской сборной. После моего выступления тренеры аплодировали, и я попросил проголосовать и оценить работу федерации и руководства. Единогласно присутствовавшие оценили ее как удовлетворительную. Настрой у делегатов был позитивный, выступили наши региональные тренеры с инициативой впредь подобные ситуации рассматривать для начала внутренним коллективом. Я поручил вице-президенту сформировать специальную комиссию, куда сможет обратиться любой спортсмен с подобными вопросами.

– То есть вопросов к руководству Федерации бокса Кузбасса не осталось?

– Нет. Более того, от тренерского коллектива поступило предложение написать обращение в Федерацию бокса России о том, что наша региональная федерация с возложенными функциями справляется отлично. Тренеры оценили, что руководство ведет деятельность правильно, вид спорта в регионе развивается. Все специалисты уже подписали это коллективное письмо, оно будет направлено в Департамент физической культуры и спорта Кемеровской области и в Федерацию бокса России на имя Алексея Рубежного и Умара Кремлева.

По результатам собрания письмо в Федерацию бокса России также готовит Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, проводивший свой независимый аудит работы Федерации.

– Что касается финансовых отчетностей?

– В связи с этой ситуацией организация на конкурсной основе прибегнула к услугам аудиторской компании. Причем она проверила работу не только текущего года, но и предыдущих лет (при прежнем руководстве федерации). В результате аудиторской проверки каких-либо нарушений найдено не было.

– В целом у региональной федерации с финансированием все в порядке?

– Финансирование однозначно улучшилось за последнее время, причем, значительно. Подробный отчет по этому поводу я как раз представил на собрании. Бюджет вырос в разы. Тренеры стабильно получают зарплату, мы увеличили поездки на соревнования, а отсюда получили и рост результатов в нашем регионе. (Елена СОБОЛЬ)