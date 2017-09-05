Энтони Джошуа: "С нетерпением жду встречи с Пулевым в Кардиффе"

Чемпион мира по версии IBF и обладатель титула суперчемпиона мира по версии WBA британец Энтони Джошуа подтвердил, что поединок против болгарина Кубрата Пулева пройдет 28 октября на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Напомним, что в июне 2017 года на этом стадионе прошел финал футбольной Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом".

– Я хотел вернуться на ринг с боя против Кличко на "Уэмбли", и теперь все подтверждено и готово, – написал Джошуа в Инстаграме. – Я буду защищать свои пояса 28 октября против Кубрата Пулева. Я взволнован. Очень хочу ощутить атмосферу полного стадиона в Кардиффе и подарить болельщикам незабываемый вечер.