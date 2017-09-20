Экс-чемпион мира Ламотта скончался на 97-м году жизни

Бывший чемпион мира в среднем весе Джейк Ламотта скончался в возрасте 96 лет, сообщает Рейтер. Он завоевал титул чемпиона мира в 1949 году, победив француза Марселя Сердана.

В общей сложности на счету американского боксера было 106 боев (83 победы, 19 поражений и 4 ничьих).

Отметим, что за неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав Ламотта получил прозвище "Бешеный Бык". В 1970 году он выпустил автобиографию "Бешенный Бык: Моя история", на основе которой 10 лет спустя был снят фильм "Бешенный Бык", режиссером которого выступил Мартин Скорсезе, а главную роль исполнил Роберт Де Ниро.