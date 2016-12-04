Егор Мехонцев: "Я болел за Лебедева и кричал: "Работай, терпи!"

Олимпийский чемпион-2012 Егор Мехонцев назвал бой между Эдуардом Трояновским и Джулиусом Индонго самым быстрым, который он видел. Россиянин был нокаутирован в начале первого раунда.

– Лебедев не смог навязать сопернику "свою игру", – сказал Мехонцев. – Нельзя сказать, что Гассиев выглядел сильнее. Денис пропустил удар по печени. Думаю, это во многом решило исход поединка. Такие удары, как правило, даже более болезненные, чем по голове. Денис был физически менее активен, чем Гассиев. Мурат же, напротив - заряжен на борьбу. Я болел за Лебедева и кричал: "Работай, терпи!".

Что касается боя Трояновского и Индонго, это был самый быстрый бой, который я когда–либо видел! Чаще всего нокауты бывают в начале, когда люди еще не втянулись в борьбу, и в самом конце, когда боксеры уже устали и потеряли много сил. Возможно, Эдуард недооценил соперника изначально или просто в момент нанесения удара потерял бдительность… (Любовь КОНЯЕВА)