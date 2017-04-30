Джошуа за бой с Кличко получит 15 миллионов фунтов стерлингов

Доход британца Энтони Джошуа после боя с Владимиром Кличко составит около 15 миллионов фунтов стерлингов, информирует Mirror. Столько же должен заработать и украинец. Оба бойца по контракту гарантированно получат по 10 миллионов, остальные пять поступят от продажи телеправ и доходов от поединка.

По предварительным данным, общие доходы от продажи трансляции боя могут составить 48 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что боец с Туманного Альбиона в 11-м раунде дважды отправил в нокдаун украинского тяжеловеса и победил техническим нокаутом. Бой прошел накануне на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.



