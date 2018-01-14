Джошуа подтвердил, что проведет бой с Паркером 31 марта в Кардиффе

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил, что проведет бой с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. Поединок состоится 31 марта в Кардиффе.

"Привет всем. Хочу поделиться с вами официальной информацией. Мой бой с Джозефом Паркером пройдет 31 марта в Кардиффе", – сказал Джошуа в видеообращении в Твиттере.

Предыдущий поединок 28-летний британец также провел в Кардиффе, где техническим нокаутом победил Карлоса Такама. Паркер в последнем бою в сентябре 2017 года в Манчестере одолел Хьюи Фьюри.