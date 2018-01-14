Джошуа подтвердил, что проведет бой с Паркером 31 марта в Кардиффе

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил, что проведет бой с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. Поединок состоится 31 марта в Кардиффе.
"Привет всем. Хочу поделиться с вами официальной информацией. Мой бой с Джозефом Паркером пройдет 31 марта в Кардиффе", – сказал Джошуа в видеообращении в Твиттере.
Предыдущий поединок 28-летний британец также провел в Кардиффе, где техническим нокаутом победил Карлоса Такама. Паркер в последнем бою в сентябре 2017 года в Манчестере одолел Хьюи Фьюри.
🇬🇧🤜🏾🤛🏻🇳🇿 pic.twitter.com/RS4NXgLX08– Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 14 января 2018 г.
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