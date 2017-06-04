Дмитрий Кудряшов: "Все раунды боя с Дуродолой пролетели как одна минута"

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что в победном бою против нигерийца Оланреваджу Дуродолы "немножко поразбивал руки" о крепкую голову соперника. Кудряшов в субботу в Ростове-на-Дону нокаутировал Дуродолу в матче-реванше и завоевал титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.

Соперники встречались в ноябре 2015 года в Казани, тогда Дуродола нанес Кудряшову его единственное поражение. В остальных 20 боях Кудряшов одерживал победы нокаутом. После боя в Казани в организме Дуродолы были обнаружены запрещенные вещества, но Всемирный боксерский совет (WBC) позднее снял обвинения в употреблении допинга с нигерийца, оставив в силе результат боя.

– Все раунды пролетели как одна минута, я по-настоящему долго готовился, не чувствовал времени, мне просто нужен был момент, чтобы ударить, – приводит "Р-Спорт" слова Кудряшова. – Дуродола – парень с довольно крепкой головой, немножко поразбивал руки, но все-таки кулак нашел свою цель. Первый бой я проиграл, и говорить о том, чтобы я выиграл сегодня на первых секундах, наверное, было бы не совсем нормально, хотя я довольно-таки самоуверенный товарищ. Я сделал все, что мог, выиграл досрочно. Я считаю, что выиграл у сильного соперника. Сегодня иначе, наверное, и быть не могло, так как я боксировал на своей родной земле, у Дуродолы просто не было шансов. Я чувствовал поддержку, родные стены мне помогли.