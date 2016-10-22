09:27 | БОКС — Профессиональный

Браун недоволен гонораром в один миллион долларов за бой с Кличко

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Лукаса Брауна не устраивает гонорар в один миллион долларов за бой против Владимира Кличко, утверждает BoxingScene. Австралийца не устраивает предложение, сделанное командой украинца, и он настаивает на увеличение суммы за поединок.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Германии Кличко может провести бой против Брауна за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. Если стороны не сумеют достигнуть соглашения, Кличко начнет переговоры с другим потенциальным соперником.

Изначально украинец должен был сразиться с Энтони Джошуа, но у сторон также возникли разногласия по условиям боя.

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