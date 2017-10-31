Бой между Поветкиным и Джошуа может состояться в марте 2018 года

Чемпион мира по версиям WBA и IBF британец Энтони Джошуа может провести бой с россиянином Александром Поветкиным, сообщает London Evening Standard. По информации источника, поединок намечен на март 2018 года.

- Сейчас в WBA обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и Кристианом Хаммером претендентским, - сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. - Если это произойдет, он может провести защиту титула в марте следующего года.

Отметим, что бой Поветкин - Хаммер должен состояться 15 декабря.