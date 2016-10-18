09:51 | БОКС — Профессиональный

Бой Кличко - Джошуа может не состояться?

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Комментатор телеканала ESPN Дэн Рафаэл сообщил, что бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа находится под угрозой срыва. По данным источника, у сторон возникли разногласия по проведению поединка.

– Из надежных источников я узнал, что матч Кличко – Джошуа находится под угрозой срыва, – написал на своей странице в твиттере Рафаэл. – Украинец уже находится в поисках другого соперника на декабрьский поединок.

Кличко в этом году должен был провести бой с Тайсоном Фьюри, которому проиграл все четыре чемпионских пояса в ноябре прошлого года. Однако реванш неоднократно откладывался, а на днях Фьюри заявил, что отказывается от всех титулов и берет перерыв в карьере на лечение. Существовала вероятность, что победитель поединка Кличко и Джошуа получит пояс чемпиона WBA.

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