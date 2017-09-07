Боец ММА Мальдонадо подтвердил, что хочет провести боксерский поединок против Лебедева

Боец ММА Фабио Мальдонадо заявил, что планирует провести следующий поединок против боксера Дениса Лебедева. Мальдонадо подчеркнул, что поединок пройдет по правилам бокса. Ранее бразилец вызвал российского спортсмена на бой.

– Я планирую провести следующий бой против Лебедева, – цитирует ТАСС Мальдонадо. – Поединок пройдет по правилам бокса.

Отметим, Мальдонадо совмещает выступления в боксе и ММА. Последний боксерский поединок он провел в 2016 году. Лебедев обладает титулом WBA Super в первом тяжелом весе. В последнем бою он победил австралийца Марка Флэнагана.