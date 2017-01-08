Анджей Вавжик: "Гонорар за бой с Поветкиным был похож на вознаграждение за чемпионский пояс ЕС"

Поляк Анджей Вавжик за бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером получит 1 миллионов польских злотых (около 240 тысяч долларов). 29-летний польский боксер, одержавший 33 победы и потерпевший 1 поражение за свою карьеру, сразится с 31-летним американцем, на счету которого 37 побед и ни одного поражения, 25 февраля в американском Бирмингеме. По его мнению, это первый в его жизни солидный гонорар, несмотря на то что 3 года назад у него был бой с чемпионом WBA россиянином Александром Поветкиным (российский боксер выиграл нокаутом в 3-м раунде).

- Да, мне заплатят очень достойные деньги, - цитирует Super Express Вавжика. - Это мой второй бой за чемпионский пояс, но первый крупный гонорар, потому что деньги за бой с Поветкиным были похожи на вознаграждение за чемпионский пояс Европейского союза. Мне не нравится держать наличные деньги в носке, поэтому, конечно, буду вкладывать их с умом.