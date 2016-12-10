Андре Уорд: "Бой с Ковалевым стал любимым в карьере"

Чемпион мира WBA, WBO и IBF Андре Уорд уверен, что одержал заслуженную победу в поединке с Сергеем Ковалевым. По словам американца, этот бой стал для него любимым в карьере.

Напомним, что Ковалев в Лас-Вегасе проиграл американцу единогласным решением судей из США (114-113) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение на профессиональном ринге.

- Я заслужил победу в этом бою. Она далась мне тяжелым трудом, - приводит Fighthype слова Уорда. - Этот бой стал для меня любимым, потому что мне удалось в нем то, чего не удавалось прежде.