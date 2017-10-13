Альварес хочет провести бой-реванш с Головкиным в мае

Боксер Сауль Альварес рассчитывает на проведение боя-реванша с Геннадием Головкиным в мае 2018 года. По словам мексиканца, он сделает все, чтобы поединок состоялся в это время.

Напомним, что первый бой между казахтанцем, который обладает чемпионскими поясами по версиям WBA (Super), IBF и WBC, и Альваресом завершился вничью. Оба боксера после поединка изъявили желание провести реванш.

– Я хочу реванша. На данный момент я планирую отдохнуть, но в приоритете для меня стоит проведение второго боя с Головкиным в мае, – приводит Boxing Scene слова Альвареса. – Мы постараемся организовать данный поединок и сделать все, чтобы он прошел весной. Необходимо провести переговоры с командой Головкина, и мы к ним готовы.