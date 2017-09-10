Александр Усик: "Хук обзывался и толкался, но вы видели, что потом происходило"

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик после победы над немцем Марко Хуком техническим нокаутом в 10-м раунде отметил, что доволен тем, как прошел бой. По словам украинца, он ответил на оскорбления со стороны соперника.

- Я хочу сказать спасибо организаторам, что сделали такой турнир и возможность объединить пояса за один год, - приводит ТАСС слова Усика. - Я рад, что бой закончился именно итак. Он обзывался, толкался, но вы видели, что потом происходило.

- Вы не хотели сидеть с Хуком за одним столом?

- Я сдавал допинг, мне все ровно, что он говорил. Это его слабость, что он вел себя так. Если нужно, я готов с ним поужинать и заплатить за это.

- Есть ли противник, которого бы Вы хотели?

- Я не забегаю на перед. Я буду идти постепенно, сейчас моя ветка это Бриедис и Перес. Я уже готовлюсь к ним. Пускай из них победит сильнейший, и я встречусь с ним. Я чисто, почему-то, отдают предпочтение Бриедису.