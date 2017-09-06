Владимир Кличко: "Я не жалею о том, что завершил карьеру"

Бывший чемпион мира Владимир Кличко отметил, что рад завершению карьеры. Он также добавил, что на данный момент лучшим боксером является Энтони Джошуа.

– Я не жалею о том, что завершил карьеру, – цитирует ТАСС Кличко. – Это был правильный шаг. Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Я рад, что принял его.

Лучший боксер на данный момент? Сейчас номер один – это Энтони Джошуа, это понятно. Но конкуренция всегда есть и остается.

Напомним, что последний бой Кличко прошел 29 апреля на "Уэмбли", где он встречался с Энтони Джошуа. Британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал пояса WBA, IBF и IBO.