В Госдуме привели в пример украинским политикам сознательность и зрелость Усика

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высоко оценил гражданскую позицию украинского боксера Александра Усика, который недавно выиграл в Москве бой с Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира, а позже отказался от звезды Героя Украины.

Накануне, напомним, Усик провел масштабную пресс-конференцию, где нелестно отозвался об украинских политиках и попросил не вмешать его в свои игры.

- Александр Усик выдающийся боксер, абсолютный чемпион мира. Нужно признать, что Александр более зрелый и сознательный человек, чем все украинские политики вместе взятые, - отметил Дегтярев. - После заявлений киевских властей о том, что победа над Муратом Гассиевым имеет политический окрас, отказ Усика от звания Героя Украины понятен.

Такую награду с гордостью принимают за заслуги перед Родиной, а своими попытками наделить честную спортивную победу антироссийским контекстом руководство Украины умаляет значимость этого высокого звания. Согласен с позицией Александра – для патриотичного человека лучшая награда – это благополучие и процветание его страны, а не участие в чужих интригах.

Еще раз хочу подчеркнуть, что как бы ни старалось политическое руководство Украины, между русскими и украинцами абсолютно братские отношения. Это чувствовалось по атмосфере в Олимпийском во время поединка, по тому, как публика поддерживала Александра Усика, весь "Олимпийский" встал под гимн Украины, как и под гимн России. Кроме того, дружественному настроению всегда способствует объединяющая сила спорта. (Андрей СИЗЯКИН)

"Пророссийский Усик водит вас вокруг пальца". Реакция на высказывания Усика на Украине